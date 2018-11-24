Полиция задержала 35 человек во время протестов в Париже

На Елисейских полях, которые стали эпицентром протестных акций "желтых жилетов" против повышения цен на бензин и дизельное топливо, сохраняется статус-кво.

Отряды правоохранителей по-прежнему противостоят манифестантам. Время от времени полицейские в штатском отслеживают наиболее агрессивных, судя по всему, из числа радикалов, внедрившихся в ряды "желтых жилетов", а затем задерживают их. Как стало известно из источников в парижской префектуре, таких уже 35 человек.

Хотя полицейские избегают стычек, двое из них получили ранения: не смогли увернуться от кусков асфальта, которые кидали радикалы.

После того, как полицейские разобрали одну из импровизированных баррикад, перегородивших Елисейские поля, и затушили подожженный грузовой прицеп, они на некоторое время отступили на несколько сотен метров в сторону Площади Согласия. Этим воспользовались демонстранты: опять принялись возводить баррикады и жечь костры из поддонов и пластиковых щитов, используемых при проведении дорожных работ.

Одновременно часть "желтых жилетов" предприняла попытку дойти до Елисейского дворца по улице Фобур Сент-Оноре, где расположена резиденция главы Пятой республики, но они были остановлены слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

По данным французского МВД, участие в парижских манифестациях принимают восемь тысяч человек, из которых пять тысяч - непосредственно в центре города.

Всего по стране было насчитали порядка 81 тысячи человек, которые откликнулись на призыв провести протестные акции. Они состоялись в Марселе, Лионе, Бордо и в ряде других городов. Причем в отличие от Парижа носили весьма мирный характер, и каких-либо серьезных инцидентов замечено не было.

Тем временем острая перепалка произошла между главой МВД Кристофом Кастанером и лидером правой партии "Национальное объединение" (экс-Нацфронт) Марин Ле Пен. Кастанер обвинил Ле Пен в том, что та якобы несколько дней тому назад призвала ультраправых радикалов примкнуть к субботним протестам на Елисейских полях, что спровоцировало беспорядки. Глава "Национального объединения" отмела эти обвинения, заявив в эфире новостного телеканала BFMTV, что причиной беспорядков стал запрет властей на проведение манифестации в центре Парижа. Она подчеркнула, что движение "желтых жилетов" родилось из страданий, которые причиняет французам политика президента Эмманюэля Макрона. "Я осуждаю насильственные действия, которые произошли, я всегда это делала, - заявила она. - Однако не хочу, чтобы они использовались для дискредитации законного движения людей, которые работают, платят налоги и высказывают свое недовольство положением вещей".