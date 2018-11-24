Полиция задержала 35 человек во время протестов в Париже

Новости

Умер режиссер Николас Роуг 18:44
В Воркуте предложили развивать туризм проектными методами 18:43
Под Волгоградом найдено тело второго погибшего при пожаре ребенка 18:30
Не менее 20 человек погибли при ударе западной коалиции в Сирии 18:18
В Бурятии два человека насмерть обварились кипятком 18:09
Фигурист Самарин выиграл "бронзу" на французском этапе Гран-при 18:07
Стартовало производство Kia Proceed: первого корейского shooting brake 18:04
Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию 17:44
Сможет ли АвтоВАЗ покорить Европу 17:15
СК начал проверку пожара с тремя погибшими под Волгоградом 17:12
Лукашенко рассказал, как чиновникам нужно работать перед выборами 17:00
В Татарстане оператор МЧС помогла принять роды по телефону 16:58
Представители РПЦ не поедут на "объединительный собор" в Киев 16:51
Названы лучшие города для отдыха мам 16:40
Дзюба примерил форму хоккейного СКА 16:30
Захарову рассмешила опечатка Порошенко про "гибридную войну" 16:20
Россельхознадзор отменил 38 деклараций на молоко и мясо в двух областях 16:18
Ребенок погиб при пожаре в частном доме под Волгоградом 16:03
В Москве вертолет сел на Киевское шоссе ради спасения девочки 16:00
Лавров обсудил с главой МИД Японии перспективы заключения мирного договора 15:48
Детский омбудсмен проверит ЧП со стрельбой между школьниками на Урале 15:45
Лавров: США рассматривают ИГ в качестве союзника в смене режима в Сирии 15:43
"Судьба солдата" собрала исследователей и поисковиков из 13 государств 15:36
В Кирове число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до десяти 15:28
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
24.11.2018 18:45
Рубрика: В мире

Полиция задержала 35 человек во время протестов в Париже

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
На Елисейских полях, которые стали эпицентром протестных акций "желтых жилетов" против повышения цен на бензин и дизельное топливо, сохраняется статус-кво.

Отряды правоохранителей по-прежнему противостоят манифестантам. Время от времени полицейские в штатском отслеживают наиболее агрессивных, судя по всему, из числа радикалов, внедрившихся в ряды "желтых жилетов", а затем задерживают их. Как стало известно из источников в парижской префектуре, таких уже 35 человек.

Хотя полицейские избегают стычек, двое из них получили ранения: не смогли увернуться от кусков асфальта, которые кидали радикалы.

Фото: depositphotos.com
Эйфелеву башню закроют из-за протестов в Париже

После того, как полицейские разобрали одну из импровизированных баррикад, перегородивших Елисейские поля, и затушили подожженный грузовой прицеп, они на некоторое время отступили на несколько сотен метров в сторону Площади Согласия. Этим воспользовались демонстранты: опять принялись возводить баррикады и жечь костры из поддонов и пластиковых щитов, используемых при проведении дорожных работ.

Одновременно часть "желтых жилетов" предприняла попытку дойти до Елисейского дворца по улице Фобур Сент-Оноре, где расположена резиденция главы Пятой республики, но они были остановлены слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

По данным французского МВД, участие в парижских манифестациях принимают восемь тысяч человек, из которых пять тысяч - непосредственно в центре города.

Всего по стране было насчитали порядка 81 тысячи человек, которые откликнулись на призыв провести протестные акции. Они состоялись в Марселе, Лионе, Бордо и в ряде других городов. Причем в отличие от Парижа носили весьма мирный характер, и каких-либо серьезных инцидентов замечено не было.

В Болгарии начались массовые протесты населения

Тем временем острая перепалка произошла между главой МВД Кристофом Кастанером и лидером правой партии "Национальное объединение" (экс-Нацфронт) Марин Ле Пен. Кастанер обвинил Ле Пен в том, что та якобы несколько дней тому назад призвала ультраправых радикалов примкнуть к субботним протестам на Елисейских полях, что спровоцировало беспорядки. Глава "Национального объединения" отмела эти обвинения, заявив в эфире новостного телеканала BFMTV, что причиной беспорядков стал запрет властей на проведение манифестации в центре Парижа. Она подчеркнула, что движение "желтых жилетов" родилось из страданий, которые причиняет французам политика президента Эмманюэля Макрона. "Я осуждаю насильственные действия, которые произошли, я всегда это делала, - заявила она. - Однако не хочу, чтобы они использовались для дискредитации законного движения людей, которые работают, платят налоги и высказывают свое недовольство положением вещей".

В мире Европа Франция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД: Выход США из ДРСМД будет весьма опрометчивым шагом
Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне
Эксперты назвали главные риски для экономики России в 2019 году
Почаевская Лавра: На Западной Украине началось гонение на монашество
Россияне озвучили количество необходимых для счастья денег