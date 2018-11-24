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24.11.2018 16:51
Рубрика: Общество

Представители РПЦ не поедут на "объединительный собор" в Киев

Текст: Владимир Емельяненко

Русская православная церковь не будет присылать своих представителей на так называемый объединительный собор в Киеве. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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- Московский патриархат никого не будет присылать на этот собор, - заявил он. - С нашей точки зрения, собор не будет иметь никакой силы.

Предположительно, собор в Киеве должен избрать предстоятеля будущей поместной церкви на Украине. При этом Иларион заметил, что не исключает участия некоторых архиереев УПЦ в соборе по собственной инициативе. "Из 90 архиереев Украинской православной церкви 87 высказались против собора, - отметил Иларион. - Один епископ высказался за участие в этом так называемом "объединительном соборе", и то еще непонятно, будет он участвовать или нет".

Ранее пресс-служба Константинопольского патриархата сообщила, что "объединительный собор" епископов, на котором планируют избрать предстоятеля будущей поместной церкви на Украине, состоится в декабре.

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