Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления

Очень интересный и важный для граждан законопроект внес в Госдуму президент России Владимир ПУтин. Документ расширяет список преступлений, которые могут и не дойти до суда, если ущерб от них виновный погасит и извинится. Причем это касается как возмещения ущерба отдельно взятому гражданину, так и организации или государству. В таком случае уголовное дело будет прекращено.

В пояснительной записке к законопроекту сказано: "Предлагается внести в Уголовный кодекс Российской Федерации изменения, предусматривающие расширение перечня преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в результате совершения преступления".

Сегодня ситуаций, когда уже возбужденное уголовное дело прекращается, если гражданин все осознал и готов загладить вину, крайне мало. Президентский законопроект в большей степени касается бизнеса. Его задача - формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков для тех, кто ведет бизнес. Поправки в закон дадут дополнительные гарантии защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Поправки будут внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Предлагается в список преступлений, уголовное дело по которому будет возможно прекратить, добавить преступления небольшой тяжести. Это будут мошеннические действия, мошенничество, "сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, присвоение или растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Для руководителей будет интересно примечание к статье 145.1 "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат" Уголовного кодекса РФ. В нее предложено добавить пункт, в котором сказано, что гражданин, впервые совершивший преступление, будет освобождаться от уголовной ответственности, если в полном объеме погасит образовавшуюся просроченную задолженность и выплатит соответствующую компенсацию".

Сегодня у директора, задержавшего зарплату, возможностей избежать скамьи подсудимых, даже если он погасил долги, - нет.