Четыре человека погибли в тройном ДТП под Орлом

В Орловской области на трассе Орел - Тамбов произошло ДТП с участием легковушки, фуры и пассажирского автобуса. В результате аварии погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

По предварительным данным полиции, автомобиль Volkswagen Passat выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с рейсовым автобусом "ПАЗ". После легковушка врезалась в фуру DAF. Погибли четыре человека - водитель и трое пассажиров Volkswagen.

В салоне рейсового автобуса "ПАЗ", следовавшего по маршруту Орел - Ливны, в момент аварии находились 21 человек. Собеседник агентства уточнил, что среди пассажиров автобуса пострадавших нет. Часть из них уже отправлена до места назначения резервным рейсом. Часть добирается попутным транспортом.

В пресс-службе МЧС уточнили, что ЧП произошло в 16.45 по московскому времени на восьмом километре дороги Орел - Тамбов. Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.