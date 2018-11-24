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24.11.2018 09:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москву ждет порывистый ветер и гололедица

Сегодня в Москве ожидается прохладная и облачная погода. Синоптики также прогнозируют порывистый ветер.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Январский мороз придет в Москву в ноябре

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос", погоду в регионе будет определять циклон с северо-востока. Именно из-за него будет облачно, возможен небольшой снег. Воздух в Москве не прогреется выше -2..0 градусов.

Отметим также, что на дорогах и тротуарах возможна гололедица.

По данным Гидрометцентра России, завтра ситуация не изменится. В городе будет облачно, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха - -2..0 градусов. Также возможна гололедица.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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