Наталья Орейро сняла новый клип в подмосковной Балашихе

Популярная уругвайская певица и киноактриса Наталья Орейро впервые снимала видео в России. Она решила выбрать для этого обычный, небольшой город. И превратить его, хоть на некоторое время, "в самое праздничное место на земле". Продюсер и режиссер как раз посоветовали ей подмосковную Балашиху.

Наталья Орейро на несколько дней прилетала в Россию и даже спела часть песни на русском (а еще - на испанском и английском). Причем в тексте куплета она называет себя просто Наташей.

Ради съемок оператор и режиссер прогулялись по Балашихе, сняли несколько общих планов домов, зашли в несколько квартир, где на стенах оказались портреты певицы. А потом облюбовали одну комнату - типичную для средней полосы России: с ковром на стене и простой, но уютной обстановкой. Именно в ней и снимали часть клипа To Russia With Love ("К России с любовью"). А в съемках, которые проходили уже в местном Дворце культуры и на улицах, охотно участвовали и жители Балашихи.

В итоге Наталья Орейро показала в клипе атмосферу праздника, который можно создавать в любой обстановке: были бы желание, хорошие люди рядом да и бодрая, зажигательная музыка… А в припеве певица даже пропела-прокричала: "Я люблю тебя Россия, пойте со мной, улыбайся!"

В финале уже прозвучало и поздравление с Новым Годом. Сингл и видео To Russia With Love по мнению Натальи-Наташи как раз предназначены и для этого праздника!

Прямая речь

Наталья Орейро:

- Я бы хотела записать альбом на русском. Я хочу изучить его получше! Каждый раз, когда я приезжаю, то узнаю новые слова. Это трудный язык, хотя испанский тоже трудный. Но мне бы хотелось петь больше на русском, чем на английском.

Кстати, официальный международный сайт Натальи Орейро теперь открывается видами Москвы (которых нет в видео) и запевом ее песни, исполненной именно на русском языке.

Напомним, Наталья Орейро уже назначила концерт в России. 29 марта 2019 года она выступит в столичном "Крокус Сити Холле" с программой, посвященной выходу ее нового альбома Unforgettable ("Незабываемое").