Премьеру мюзикла-штрих "Парасомнии" показали в Электротеатре Станиславский

Что происходит с человеком во время сна? Какие эмоции наполняют его в этот момент? Как функционирует память? В Электротеатре Станиславский показали премьеру мюзикла-штрих "Парасомнии". Отталкиваясь от медицинского термина, обозначающего двигательные и поведенческие феномены во время сновидений, художник-постановщик Вера Мартынова и композитор Дмитрий Курляндский исследуют травмы отдельной личности сквозь призму коллективного бессознательного.

В основе "Парасомний" лежит поэтический цикл Станислава Львовского "Советские застольные песни" - текст о поколении, для которого Великая Отечественная война стала лишь воспоминанием родителей. Львовский говорит не столько о самой войне, сколько о памяти, которая сближает далекое и близкое; о том, как свое и чужое сплетается в единый непроницаемый узор.

На сцене семь перформеров. Вместо декораций - свет. Сюжет как таковой отсутствует. По замыслу художника-постановщика, каждая из актрис обращена к собственным воспоминаниям, которые в ней пробуждают тексты. Разрозненные осколки постепенно собираются в единое целое: звуки складываются в слова, прерывистые вокальные фразы сменяются унисонным пением, стилизованным под советские патриотические песни ("песни-сны", как их называет Дмитрий Курляндский), а сомнамбулические движения в начале спектакля превращаются в экстатический танец под звуки техно (своеобразное "вытанцовывание" проблемы).

Создатели спектакля обозначили жанр происходящего как мюзикл-штрих. Все признаки налицо: и номерная структура, и хореографические вставки, и стихийно возникающие музыкально-драматические эпизоды. Однако "Парасомнии" совсем не вписываются в привычные представления о мюзикле, поэтому Мартынова и Курляндский уточняют: это мюзикл-штрих, то есть мюзикл со штрихом, как в математической формуле.

"Парасомнии" Веры Мартыновой и Дмитрия Курляндского разворачиваются на территории памяти - важнейшей категории для обоих творцов. К примеру, Курляндский неоднократно обращается к рекомпозиции и реконструкциям: в "Liederkreise" музыканты представляют у себя в голове одноименную партитуру Шумана, но играют лишь избранные звуки, а в "Recollections" - исполнители в прямом смысле "путешествуют" по партитуре Берлиоза. В пространство памяти погружается и Вера Мартынова. В работе над сценической кантатой Алексея Сысоева "SOS", она смешивает дневниковые записи с письмами Плиния Младшего и канонической книгой Ветхого Завета, наполняя кантату острым личным звучанием.

Пребывание во сне, до и после него продолжится 20-23 декабря. Именно на эти даты назначены ближайшие показы мюзикла-штрих "Парасомнии".