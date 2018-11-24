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24.11.2018 16:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Россельхознадзор отменил 38 деклараций на молоко и мясо в двух областях

Текст: Екатерина Ясакова

Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям в 2018 году прекратило действие более 90 деклараций о соответствии продукции требованиям качества, в том числе 38 деклараций на молочную и мясную продукцию.

РФ ограничила ввоз мясной продукции с нескольких предприятий Беларуси

"По результатам проведения мониторинговых исследований в рамках исполнения государственного задания сотрудниками Управления Россельхознадзора в 2018 году неоднократно выявлялись нарушения обязательных требований нормативных документов в части качества и безопасности пищевых продуктов животного происхождения, а также качества и безопасности зерна и продуктов его переработки", - отмечается в документе.

В случае с животноводческой продукцией в ходе анализа были найдены несоответствия молочной продукции по жирно-кислотному составу, выявлено наличие растительных стеринов, обнаружено в сырьевом составе мясных полуфабрикатов незаявленных компонентов.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область ЦФО Ивановская область
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