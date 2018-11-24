В Ярославле завели дело после наезда на четырех пешеходов

В Ярославле завели дело на водителя иномарки, проскочившего на красный сигнал светофора и сбившего четверых человек на пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сейчас мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.

ДТП произошло накануне: на пересечении Московского проспекта и улицы Гагарина под колесами авто оказались две молодые женщины и две девочки. Все они переходили дорогу на зеленый свет. Бригада скорой помощи госпитализировала их с травмами.

В УМВД по региону сообщили, что одну из пострадавших - 16-летнюю девочку - отпустили домой для амбулаторного лечения. Остальные трое пока находятся под наблюдением медиков.