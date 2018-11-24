Крупный южнокорейский госбанк вернулся в Россию

Один из крупнейших государственных банков Южной Кореи вернулся в Россию, открыв офис во Владивостоке. Корейцы намерены со временем расширить представительство в России, активизировав усилия по выходу на рынок финансовых услуг Европы.

Как сообщили в банке, на днях директор Ким До Чжин побывал во Владивостоке, где принял личное участие в открытии офиса. В 2008 году. банк уже выходил в Россию, открыв офис в Москве, но в связи с международным финансовым кризисом было принято решение закрыть в 2012 году представительство.

Банк намерен со временем расширить свое присутствие в России, а затем уже продолжить продвижение в страны Европы, сделав РФ своего рода своим плацдармом в европейском направлении.

Что касается именно России, то открытие представительство во многом объясняется решением правительства Южной Кореи реализовывать так называемую "новую северную политику”, которая предусматривает активизацию связей и продвижение ряда крупных проектов с Россией, Монголией, странами СНГ и другими государствами.