На Камчатке появятся опергруппы для защиты от медведей

В связи с участившимися случаями выхода медведей в населенные пункты Камчатки на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений обсудили методы защиты населения от хищников.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, участники собрания предложили создать межведомственные группы для оперативного реагирования.

"К медведям должны выходить подготовленные люди, как правило, это охотники-любители, которые имеют соответствующее оружие и подготовку", - отметил заместитель председателя правительства края - министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров.

Методические рекомендации по созданию и работе таких групп разработает краевое агентство лесного хозяйства и охраны животного мира. Для охотников, которые войдут в состав отрядов, предусмотрят материальное поощрение.

Средства на создание опергрупп планируют выделить из государственной программы "Безопасная Камчатка".