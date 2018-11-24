На незаконно выловленных в Приморье косаток и белух наложили арест

Суд наложил арест на 90 белух и 11 касаток, содержащихся в бухте Средняя Приморского края. Он предполагает запрет на перевозку, продажу и другие действия с морскими млекопитающими.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, это решение было принято по ходатайству следователя. Ранее по факту незаконного вылова касаток и белух с детенышами было возбуждено уголовное дело.

Напомним, согласно версии следствия, несколько частных компаний получили разрешения на отлов морских млекопитающих для культурно-просветительских целей. С июля по сентябрь 2018 года было поймано 12 косаток и 90 белух. Выяснилось, что 11 косаток и все белухи не достигли возраста половой зрелости. Кроме того, 13 белух были пойманы в возрасте до одного года. А, согласно законодательству РФ, вылов групп китообразных, в которых зафиксированы детеныши в возрасте менее одного года, запрещен.

Поводом для ряда проверок стали сообщения о предполагаемой продаже 13 косаток в Китай. Природоохранная прокуратура выявила многочисленные нарушения: не соблюдение ветеринарно-санитарных правил содержания, отсутствие сооружений, защищающих объект от загрязнения, захламление территории предприятий отходами. Также, было установлено, что компании, получившие разрешение на отлов с культурной целью, не занимаются таким родом деятельности.