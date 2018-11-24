В Хабаровске прошел форум ректоров вузов России и Кореи

Форум ректоров ведущих вузов России и Республики Корея прошел в Хабаровске на базе Тихоокеанского государственного университета. Он собрал представителей 13 российских и девяти корейских учебных заведений.

Участники обсудили вопросы практического сотрудничества. В том числе совместные исследования, обмен учеными и введение двойных дипломов, сообщает пресс-центр ТОГУ. Отдельными темами для дискуссий стали академическая мобильность и функции университета в условиях четвертой промышленной революции.

- На форуме, благодаря диалогу между представителями корейских и российских вузов, мы поняли, что в обеих странах ученые мыслят в одном направлении, готовы участвовать в проектах друг друга, - заявил ректор ТОГУ Сергей Иванченко.