В Приамурье в ДТП с двумя легковушками погиб человек

На улице Первомайской города Белогорска столкнулись два легковых автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 61-летняя пассажирка Nissan, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Амурской области.

Три человека доставлены в больницу с травмами - 47-летний водитель Nissan и два пассажира Toyota.

Следственный отдел МО МВД России "Белогорский" возбудил уголовное дело по факту ДТП (часть 3 статьи 264 УК РФ). В ходе расследования будут установлены обстоятельства случившегося и виновник аварии.