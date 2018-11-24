Четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и автобусом в Самаре

Сегодня утром в Самаре произошло ДТП с участием трамвая и автобуса. В результате столкновения пострадали четыре человека, никто не погиб. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла в 9.40 по местному времени. Водитель трамвая, двигавшегося по Ново-Вокзальной улице, допустил столкновение с автобусом, который ехал по Московскому шоссе.

В результате ДТП травмы получили водитель трамвая и его пассажир 1961 года рождения, а также два пассажира автобуса - женщина 1956 года рождения и девушка 1999 года рождения. Все они доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.