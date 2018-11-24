В центре Уфы пятилетний мальчик провалился в открытый колодец

Уфе проводится доследственная проверка по факту падения пятилетнего мальчика в открытый колодец.

ЧП произошло 23 ноября в центре Уфы, на пересечении улиц Пушкина и Новомостовой. Мама забрала ребенка из детского сада. По дороге домой, недалеко от училища искусств, мальчик упал в открытый люк. К счастью, это увидели молодые люди, которые раздобыли лестницу, спустили ее в колодец на глубину не менее пяти метров и помогли мальчику выбраться. Затем его отвезли в больницу. Добровольные спасатели прокомментировали инцидент: колодец открытый, в него может угодить любой.

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Республике Башкортостан Евгений Каневский, следователи осматривают место происшествия, проводят опрос всех очевидцев произошедшего и устанавливают организацию, в ведении которой находятся инженерные коммуникации.

Также планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень тяжести вреда, причиненного ребенку при падении в колодец. По результатам этих мероприятий будет принято процессуальное решение.