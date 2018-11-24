В Кирове семь человек пострадали в ДТП с автобусом

В Нововятском районе Кирова столкнулись автобус "ПАЗ" и автомобиль LADA Kalina. По предварительным данным, пострадали семь человек, сообщает пресс-служба областного МВД.

По данным ведомства, авария произошла в 6.35 на улице Придорожной. Автобус маршрута № 54 под управлением 37-летнего водителя столкнулся с легковушкой, идущей по "встречке". После столкновения "ПАЗ" вылетел в кювет. В результате ДТП различные травмы получили семеро пассажиров автобуса.

На данный момент правоохранители проводят проверку по факту аварии. Об обстоятельствах и причинах столкновения не сообщается.