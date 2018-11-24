В Кирове водитель насмерть сбил ребенка и попытался скрыться

В Кирове водитель за рулем ВАЗ-21014 сбил двух человек. В результате наезда погибла десятилетняя девочка, мать ребенка госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло в 17.45 на улице Московская. 28-летний водитель сбил женщину и ребенка, которые переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе. Сигнал светофора для пешеходов был зеленым. От удара ребенок скончался на месте. Ее мать госпитализирована с тяжелыми травмами.

В МВД подчеркнули, что водитель пытался скрыться с места ДТП, однако был быстро задержан сотрудниками госавтоинспекции. По предварительным данным, у мужчины имелись признаки опьянения. Он направлен на медицинское освидетельствование.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст 254 УК РФ. Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП.