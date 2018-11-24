В Татарстане оператор МЧС помогла принять роды по телефону

Оператор службы экстренных вызовов ГУ МЧС по Татарстану приняла роды по телефону. Необычная консультация произошла рано утром 22 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

В три утра на пост Натальи Петряевой поступил звонок из ЖК "Светлый", расположенного в Пестречинском районе Татарстана. Взволнованный мужчина сообщил, что его 32-летняя супруга, находящаяся на 38 неделе беременности, начала рожать. Оператор выяснила частоту схваток, срок беременности, после чего направила информацию в службу скорой помощи. Через несколько минут вновь раздался звонок - мужчина сообщил, что роды уже начались. Оператор перевела звонок на врачей. Еще через несколько минут мужчина вновь вышел на связь и сообщил, что ребенок родился, однако он не знает, что делать дальше. Оператор вновь связала его с врачами, попутно дублируя указания медиков, так как новоявленный отец плохо слышал фельдшеров.

В таком режиме удалось продержаться до приезда бригады скорой помощи. В результате совместных действий новорожденный малыш родился здоровым. Медики госпитализировали его и мать в перинатальный центр. Их состояние опасений не вызывает.

- В нашей практике такой случай произошел впервые, - говорит директор ГБУ РТ "Служба экстренных вызовов - 112" Ольга Лозовая. - Оперативный дежурный Службы-112, в соответствии с регламентом, на протяжении всего разговора оказывала консультативную и психологическую поддержку жене и мужу, получая советы по конференцсвязи от старшего врача станции скорой медицинской помощи Казани.

Лозовая также отметила, что благополучному исходу способствовали действия звонившего мужчины, который четко выполнял все указания и рекомендации специалистов. Ребенок родился в 03.16 в результате так называемых стремительных родов. В связи с этим специалисты МЧС отметили, что базовые знания по оказанию помощи своей супруги должен приобрести каждый потенциальный отец.