Атлантические моржи вернулись в Белое море впервые за сотни лет

Атлантические моржи, численность которых на сегодняшний день составляет порядка 220 тысяч, появились у берегов Белого моря впервые с 18 века. Научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. П.П. Ширшова Александр Агафонов считает данный факт положительной динамикой.

Об этом Александр Агафонов сообщил ТАСС в канун Дня моржа, который отмечается 24 ноября. Его учредили в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Таким образом ученые во всем мире пытаются спасти крупнейших ластоногих, обитающих в северном полушарии планеты. Они занесены в Красную книгу. Их разрешают добывать только коренным народам, и то в ограниченном количестве

- Атлантический морж на данный момент все еще считается исчезающим видом. Изначально их численность сократилась, потому что велся интенсивный промысел. Например, в Белом море они не появлялись с XVIII века. Но сейчас, по нашим данным, там стали появляться моржи, - сказал научный сотрудник.

В качестве причин сокращения популяции этих величественных млекопитающих ученые называют не только активный промысел, но и загрязнение морей и океанов. Речь идет о крупных нефтяных разливах. Эти катастрофы влияют на исчезновение рыбы, которой питаются моржи. Еще одна проблема - изменение ледовой обстановки из-за глобального потепления. Животные не могут использовать лежбища, находящиеся, например, в Беринговом море. Вынуждены идти дальше на север. А это приводит к конкуренции за места обитания на севере Тихого океана.