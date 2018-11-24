В Воркуте предложили развивать туризм проектными методами

Создать рабочую группу по туризму при Госкомиссии по развитию Арктики было предложено на III Международном туристском форуме "Доступная Арктика", начавшемся сегодня в Воркуте. Представители власти и бизнеса, общественники обсуждают в "городе на 67 параллели" новые форматы высокоширотного туризма, проблемы строительства и модернизации инфраструктуры для приема гостей, формирование условий для государственно-частного партнерства.

На форуме отмечалось, что в основе деятельности рабочей группы по туризму должен лежать проектный подход с четкими ориентирами и показателями работы. А одна из ее главных задач - минимизация административных барьеров, препятствующие развитию отрасли.

Вместе с тем основная беда Арктики - недостаточно развитая инфраструктура. По словам заместителя исполнительного директора Русского географического общества Алексея Тихомирова, ее создание сегодня идет непараллельными шагами. Так, активно наращивает потенциал круизный туризм, причем, несмотря на высокую стоимость, это один из самых востребованных турпродуктов. Но одновременно отстают темпы создания коллективных средств размещения, хотя количество их в Арктике в последнее время все-таки растет.

А в целом на форуме планируется систематизировать предложения бизнеса для разработки концепции совершенствования туристической инфраструктуры в Артике - в дальнейшем она станет основой для создания программных решений.

"Форум в Воркуте стал одной из ключевых площадок для обсуждения туристского, и, как следствие, социально-экономического развития территорий, - отметил в своем приветственном слове к участникам мероприятия полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. - Природно-климатические условия региона создают условия для уникальных туристских маршрутов. Здесь можно увидеть северное сияние, постоять на самой северной точке Уральских гор и поужинать у оленеводов". По словам полпреда, эти туристические продукты являются сегодня частью проекта - визитной карточки Северо-Западного федерального округа - "Серебряного ожерелья России".

Глава Республики Коми Сергей Гапликов подчеркнул, что время для проведения форума выбрано правильное - в Воркуту нужно приезжать именно зимой, чтобы понять и почувствовать, как формируется северный характер. Для международных экспертов, прибывших на форум из Франции и Словакии, сегодняшние двадцатиградусные морозы в Воркуте действительно стали испытанием.

Тем временем председатель Государственного совета Республики Коми Надежда Дорофеева озвучила инициативу депутатского корпуса включить в Арктическую зону России еще три муниципальных образования Республики Коми. Сейчас в нее входит только Воркута, но частью Арктики, по мнению народных избранников, должны стать также Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. В этом случае, по словам спикера, расположенный на названной территории национальный парк Югыд Ва, а также село Усть-Цильма со своими старообрядческими праздниками и традициями, смогли бы привлекать еще больше туристов.

Во время пленарного заседания форума министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов назвал также наиболее заметные мероприятия, направленные на продвижение и популяризацию арктического туризма:

- Один из интереснейших проектов 2018 года во всем арктическом пространстве - это экспедиция "Российской газеты" и агентства БНК "От Балтики до Арктики" , - отметил глава ведомства.