Житель Псковской области признался в совращении падчерицы и ее подружек

В Псковской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который на протяжении двух лет совращал свою несовершеннолетнюю падчерицу и двух ее подружек. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

По данным следствия, мужчина в отношении неродной дочери совершал действия сексуального характера с декабря 2016-го по сентябрь 2018 года. Кроме того, подозреваемый совратил двух ее подружек.

Девочка, страдавшая от действий отчима на протяжении почти двух лет, только сейчас сообщила о преступлении инспектору по делам несовершеннолетних. После об инциденте сообщили в следственные органы.

Злоумышленник задержан. Он уже дал признательные показания, в которых подробно описал обстоятельства совершенных преступлений. Мужчина заключен под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту "б" ч 4 ст 132 УК РФ. Следователи будут добиваться его ареста на время расследования.