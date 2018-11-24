Куда россияне полетят на новогодние праздники

Спрос на путешествия в новогодние праздники вырос в этом году на 7,5 процента, подсчитали аналитики сервиса Туту.ру. Они проанализировали, билеты в каких направлениях покупали самостоятельные туристы на даты с 25 декабря по 8 января. Оказалось, что активнее спрос рос на российские направления, - на 9 процентов, в то время как на зарубежные путешествия он вырос лишь на 5,5 процента.

Большинство самостоятельных путешественников - 76,5 процента - полетят в российские города. За границу собираются лишь 23,5 процента опрошенных. В прошлом году соотношение было несколько иным: 75 и 25 процентов соответственно. Меньше стало тех, кто планирует слетать на новогодние праздники в Европу: спрос упал на 14 процентов.

Среди самых популярных у туристов из Москвы российских городов в этом году Сочи, Симферополь, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск. За рубежом это Прага, Ереван и Кишинев. Интересно, что в прошлом году лидировал Кишинев, потом шел Тбилиси, а на третьем месте была Прага.

Цены на авиабилеты по России за год подорожали в среднем на шесть процентов - с 13 до 14 тысяч рублей за билет в обе стороны. Заграничные перелеты подорожали на пять процентов, с 26,2 тысячи до 27,4 тысячи рублей.

Спрос на новогодние пакетные туры по сравнению с прошлым годом упал на треть. При этом цены на зарубежные путевки выросли в среднем на 17 процентов, а на туры по России упали на 27 процентов. Среди самых популярных зарубежных стран для путешествий в этом году Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Кипр, Доминикана, Индия, Чехия, Испания и Турция. Интересно, что всегда популярный в турах Таиланд серьезно улучшил свои позиции и у самостоятельных туристов, спрос на билеты на остров Пхукет вырос более чем в два раза.