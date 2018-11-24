Посетители кафе в Волгограде расстреляли повара из пистолета

Трое посетителей открыли стрельбу в одном из кафе Волгограда и ранили повара. Об этом "РГ" сообщили в УМВД по региону. Причиной конфликта стало нежелание клиентов платить по счету, рассказали менеджеры заведения. Преступники были задержаны по горячим следам.

ЧП в Кировском районе Волгограда произошло накануне. После стрельбы посетители попытались скрыться на машине ВАЗ-2112, но были задержаны на одном из ближайших постов ДПС. В салоне полицейские нашли травматический пистолет, из которого, вероятно, и велась стрельба.

Участники конфликта выдвинули разные версии произошедшего. Стрелявшие сказали, что у них в грубой форме отказались принять банковскую карту для оплаты. Сотрудники кафе утверждают, что задержанные просто отказались платить. Сначала клиенты завязали потасовку с официантом, а когда вышел повар, они достали травматический пистолет и выстрелили по его рукам два раза.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, что на самом деле произошло в волгоградском кафе, и определить степень вины участников конфликта.