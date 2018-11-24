Новости

Сможет ли АвтоВАЗ покорить Европу 17:15
СК начал проверку пожара с тремя погибшими под Волгоградом 17:12
Лукашенко рассказал, как чиновникам нужно работать перед выборами 17:00
В Татарстане оператор МЧС помогла принять роды по телефону 16:58
Представители РПЦ не поедут на "объединительный собор" в Киев 16:51
Названы лучшие города для отдыха мам 16:40
Дзюба примерил форму хоккейного СКА 16:30
Захарову рассмешила опечатка Порошенко про "гибридную войну" 16:20
Россельхознадзор отменил 38 деклараций на молоко и мясо в двух областях 16:18
Ребенок погиб при пожаре в частном доме под Волгоградом 16:03
В Москве вертолет сел на Киевское шоссе ради спасения девочки 16:00
Лавров обсудил с главой МИД Японии перспективы заключения мирного договора 15:48
Детский омбудсмен проверит ЧП со стрельбой между школьниками на Урале 15:45
Лавров: США рассматривают ИГ в качестве союзника в смене режима в Сирии 15:43
"Судьба солдата" собрала исследователей и поисковиков из 13 государств 15:36
В Кирове число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до десяти 15:28
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже 14:50
Скончался дед Хабиба Нурмагомедова 14:42
Эксперты назвали главные риски для экономики России в 2019 году 14:20
На Урале школьник застрелил 12-летнего подростка из ружья 14:15
В Ярославле завели дело после наезда на четырех пешеходов 14:04
Дмитрий Рогозин пояснил, зачем "Роскосмосу" 10 истребителей 14:00
Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне 13:26
Вьетнамский VinFast сможет привезти в РФ перелицованный Opel 13:22
В Приморье скончался бывший секретарь Союза журналистов России 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
24.11.2018 16:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ребенок погиб при пожаре в частном доме под Волгоградом

Текст: Александр Гавриленко

Пожар в Городищенском районе Волгоградской области привел к гибели как минимум одного малолетнего ребенка. Спасатели подозревают, что под завалами могут находиться еще один несовершеннолетний, а также его бабушка.

Посетители кафе в Волгограде расстреляли повара из пистолета

Трагедия произошла сегодня днем в селе Западновка Городищенского района, сообщает "Интерфакс". По рассказам родственников, в дом могли быть трое человек, включая детей полутора и трех лет. Пока обнаружено тело лишь одного ребенка.

Пожар ликвидирован, сейчас устанавливается его причина. Спасатели приступили к разбору завалов.

К слову, два дня назад пожар унес жизни двух детей в самом Волгограде. В связи с этим МЧС по региону выпустило специальную памятку, где призвало население не оставлять детей без присмотра и вообще уделять больше внимания вопросам их безопасности.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД: Выход США из ДРСМД будет весьма опрометчивым шагом
Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне
Эксперты назвали главные риски для экономики России в 2019 году
Почаевская Лавра: На Западной Украине началось гонение на монашество
Россияне озвучили количество необходимых для счастья денег