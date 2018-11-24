Ребенок погиб при пожаре в частном доме под Волгоградом

Пожар в Городищенском районе Волгоградской области привел к гибели как минимум одного малолетнего ребенка. Спасатели подозревают, что под завалами могут находиться еще один несовершеннолетний, а также его бабушка.

Трагедия произошла сегодня днем в селе Западновка Городищенского района, сообщает "Интерфакс". По рассказам родственников, в дом могли быть трое человек, включая детей полутора и трех лет. Пока обнаружено тело лишь одного ребенка.

Пожар ликвидирован, сейчас устанавливается его причина. Спасатели приступили к разбору завалов.

К слову, два дня назад пожар унес жизни двух детей в самом Волгограде. В связи с этим МЧС по региону выпустило специальную памятку, где призвало население не оставлять детей без присмотра и вообще уделять больше внимания вопросам их безопасности.