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24.11.2018 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове поймали мужчину, подозреваемого в убийстве трех девушек

Текст: Александр Гавриленко

Ростовские полицейские арестовали 37-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве молодой девушки в октябре 2018 года. Кроме того, задержанный подозревается в причастности к двум другим убийствам, совершенным 18 лет назад. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

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Как говорится в сообщении ведомства, уже установлено, что мужчина причастен к убийству Маргариты Кузьминовой, которое произошло месяц назад. Девушка 16 октября вышла из дома, расположенного на улице Платона Коляты в Ростове, и исчезла. Позже ее тело было найдено с признаками насильственной смерти.

В ходе расследования возбужденного уголовного дела правоохранители вышли на 37-летнего подозреваемого, а также установили его причастность к убийствам двух других молодых девушек в 2000 и 2001 годах.

Не исключено, что подозреваемый может быть связан и с другими преступлениям насильственного характера, говорят эксперты. Расследование продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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