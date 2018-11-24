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24.11.2018 16:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи российские и немецкие журналисты искали способы сближения РФ и ФРГ

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)
В Сочи в рамках форума "Петербургский диалог" прошла встреча немецких и российских журналистов. Руководители средств массовой информации обеих стран попытались найти способы сближения РФ и ФРГ, а также обозначить позицию представителей прессы в качестве "создателей мостов".
Фото: Ольга Максимова/РГ Фото: Ольга Максимова/РГ
Фото: Ольга Максимова/РГ

Основная тема звучала так "Европа - Россия. Будет ли холодная война?". Причем с первых минут дискуссии мнения участников разделились. Одни уверены, что та самая "холодная война" в медиаполе уже в полном разгаре. Другие же считают, что она только набирает обороты. Сошлись, пожалуй, только в том, что ситуация требует скорейшего решения, ведь от жаркой риторики в СМИ страны вполне могут перейти к активным действиям уже не на газетных полосах.

Фото: Руслан Мельников/РГ
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- "Петербургский диалог" - это практически единственный оставшийся мостик, который всегда помогал сторонам донести свое мнение и быть услышанным, наметить пути решения проблем. К сожалению, с каждым годом на мероприятие приезжает все меньше представителей немецкой стороны, что, кстати, тоже является показателем, - говорит резидент Всемирной ассоциации русской прессы, руководитель рабочей группы СМИ форума Виталий Игнатенко. - Сейчас пресса и в России, и в Германии перестала понимать свое предназначение. И это при том, что вся эта "черная картина" в телерепортажах и газетных заметках уже порядком надоела всем. Все устали от перебранок между нашей страной, Европой и США. Сегодня уже опасно недооценивать ситуацию. Понятно, что никто не заткнет рты ярым комментаторам с трибун. На нас с вами лежит особая ответственность - не нагнетать, а показывать другие пути для возвращения адекватного диалога между странами.

Согласно проведенным опросам, данные которых были озвучены на встрече, все меньше россиян верит в урегулирование отношений РФ и ФРГ. По словам присутствующих, сказывается введение санкций и постоянный негатив с экранов телевизоров.

Как заметили обе стороны, каждый из выступающих, рассказывая о растущем напряжении между странами, так или иначе вспоминал США. Причем все чаще в качестве одного из активно влияющих на усиление конфронтации игроков. Прозвучало даже предложение на следующую встречу позвать представителей американских СМИ, чтобы рассмотреть возникшую внешнеполитическую ситуацию со всех возможных сторон.

Фото: depositphotos.com
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- Нам всем надо успокоиться и не воспринимать каждое слово или шаг мировых лидеров как что-то стоящее глобальной реакции прессы. Тогда градус недовольства существенно снизится. Иначе постоянно накаляющаяся спираль приведет к непредсказуемым последствиям, - уверен главный редактор Times Media Петер Кепф.

Впрочем, в процессе обсуждения проблем получилось найти и фактор, который способен все изменить. По словам журналистов, единственным путем к укреплению пошатнувшейся дружбы могло бы стать развитие экономического сотрудничества. Тем более  что и основа есть - несмотря на политические распри, количество сделок между российским и немецким бизнесом ежегодно только растет.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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