2019 год в Югре объявлен годом семьи

В Югре 2019 год объявлен годом семьи. Об этом сообщила сегодня глава региона Наталья Комарова в ходе ежегодного обращения к югорчанам и отчета перед депутатами думы округа.

- Опираясь на мнение большинства югорчан, принявших участие в голосовании по выбору темы следующего года, именно с семьи предлагаю открыть дорогу к тысячелетнему рубежу Югры. Предлагаю объявить будущий 2019 год, первый год нового века нашей истории, Годом семьи в Югре, - объявила Наталья Комарова.

До этого на протяжении нескольких недель шло бурное общественное обсуждение вариантов темы года. Важно, что идеи активно предлагали сами югорчане. Затем были отобраны 20 самых актуальных для развития региона вариантов, за которые и проголосовали жители округа. В общей сложности участие в народном голосовании, прошедшем на портале "Открытый регион - Югра", приняли 6928 человек. Наибольшее количество голосов набрала тема "Год молодых семей" - 3115 (44,96%), "Год многодетной семьи" - 1822 (26,30%), "Год молодежи" - 1501 (21,67%).

По условиям голосования, окончательное слово в выборе темы предстоящего в регионе года было за главой Югры Натальей Комаровой. Сегодня она в присутствии 300 приглашенных объявила о выборе темы из предложенных югорчанами вариантов.

- Укрепление семьи, создание условий для достойного уровня и качества жизни югорских семей всегда были и будут приоритетным направлением для региональных властей, - подчеркивает глава региона.

Напомним, 2018 год в Югре, был объявлен Годом гражданского согласия.

Необходимо отметить, выбор темы, под эгидой которой пройдет год, - уникальное событие для России в целом. Оно позволяет югорчанам понять, что при их непосредственном участии формируется стратегия развития региона, что они сами способны повлиять на его судьбу.

Напомним, что в топ-20 тем в этом году попали "Год прорывных действий", "Год возможностей", "Год молодых семей", "Год югорского гостеприимства", "Год жителя Югры", "Год командных действий", "Год последнего балка", "Год молодежи", "Год нефтяника", "Год команды Югры", "Год многодетной семьи", "Год югорского прогресса", "Год науки и образования", "Год развития", "Год неравнодушных людей", "Год безопасности", "Год радости", "Год друзей (соседей)", "Год заботы", "Год природы".

Чувствуется, что за каждой из предложенных тем стоит четкое видение, на каких проблемах, по мнению жителей, актуальнее акцентировать внимание в развитии региона в предстоящем году.

Важно:

Губернатор Югры Наталья Комарова в этом году впервые выступила одновременно с отчетом о работе правительства и обращением к жителям Югры.

За выступлением губернатора лично наблюдали порядка 300 приглашенных гостей - окружные и федеральные политики, силовики, чиновники, общественники. Велась прямая трансляция на телеканале, а также в соцсетях и на сайте правительства. На прямой связи с Ханты-Мансийском были все 22 муниципалитета Югры.