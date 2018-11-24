Глава Югры назвала главные итоги развития региона в уходящем году

Сегодня в Ханты-Мансийске состоялось ежегодное обращение главы региона к югорчанам и отчет перед депутатами думы округа.

Отметим, в таком формате обращение губернатора прошло впервые. Наталья Комарова не только обозначила приоритетные направления развития Югры в предстоящем году, но и назвала главные результаты 2018-го года. Что как отмечают эксперты, - общественные деятели, политологи, представители органов власти говорит о том, что планы Югры четко базируются на уже достигнутых результатах развития, они четко продуманы, выверены ,исходят из потребностей самой жизни, а значит реально их достижение.

За выступлением губернатора лично наблюдали порядка 300 приглашенных гостей - окружные и федеральные политики, силовики, чиновники, общественники. Велась прямая трансляция на телеканале, а также в соцсетях и на сайте правительства. На прямой связи с Ханты-Мансийском были все 22 муниципалитета Югры.

В начале своего выступления Наталья Комарова в частности, отметила:

- 2018 год - юбилейный для России и Югры. Четверть века исполняется Конституции страны, закрепившей статус автономного округа как равноправного субъекта Российской Федерации. Этот рубеж совпал с 900-летием первого упоминания Югры в русских исторических летописях. Югра следует истине - даже незначительные добавки в сплав народов делают его прочнее. Синтез народов, культур запускает цепную реакцию открытий, технологических и социальных прорывов. Эта формула гражданского согласия и мирного развития прошла испытание временем. Югра - это семья для 124 народов, 1 миллиона 662 тысяч человек. Семья, объединенная взаимным уважением и доверием, заботой и ответственностью, - подчеркнула Наталья Комарова.

Как подчеркнула глава региона, эти качества ярко проявились в ходе выборов президента России.

- Итоги голосования подтвердили - нам далеко не все равно, в каком направлении будет развиваться страна, - подчеркнула Наталья Комарова.

Вовлеченность позволила в совместной работе правительства, экспертов и граждан перейти от вопроса "какая мера является правильной?" к выработке алгоритма: "как сделать так, чтобы эти меры обеспечивали позитивные изменения в жизни каждого человека". Югорчане предложили 4402 решения, направленные на реализацию национальных целей, определенных президентом России Владимиром Путиным.

- Как гласит поговорка народов ханты: "У мысли - быстрые ноги". Тем более, когда эти мысли - результат 346-часовой работы тысяч югорчан, - образно и четко подметила Наталья Комарова.

Глава региона назвала ключевые итоги работы всей команды округа, - управленцев, больших промышленников и представителей малого бизнеса , учителей, врачей, рабочих- словом, всех тех, кто стремится развивать Югру, делает ее комфортнее и богаче.

- Так, валовой региональный продукт был увеличен на 2,7 процента и впервые преодолел планку в 3 триллиона 396 миллиардов рублей. С 2010 года ВРП вырос более чем в 1,7 раза, доходы консолидированного бюджета округа - в 1,6 раз, - констатировала Наталья Комарова.

Было привлечено 967 миллиардов инвестиций, их доля в ВРП составила 28,5 процента. По объему инвестиций на душу населения Югра занимает третье место среди регионов России.

Как отметила в своем отчете глава Югры, рост реальной заработной платы составил в Югре 3,7% к уровню 2017 года. Выводу этого показателя из зоны стагнации способствовали экономическая политика, реализация регионального плана мероприятий по созданию условий для повышения доходов населения.

Впервые за десять лет прогнозируемые объемы добычи нефти в Югре по итогам 2018 года - на уровне прошлого года. Стабилизация объемов добычи нефти, по признанию Натальи Комаровой, очень важный результат.

Ведь нефтяная отрасль остается стержнем экономики не только Югры, но и всей России. Правительство округа продолжит работать в направлении развития этой отрасли. Определяющим для ее роста, по мнению губернатора, становится технологический фактор.

- Наши подходы к формированию нового технологического уклада в нефтяной отрасли, стратегическое значение проектов Югры для России меняют парадигму государственного регулирования, обеспечивают переход от стимулирования добычи к стимулировании создания инновационных технологий, привлечения в отрасль лучших "мозгов" человечества, - подчеркнула глава региона.

Значимый показатель развития Югры - стабильно улучшающаяся демографическая ситуация. Так, ожидаемая продолжительность жизни в Югре выросла до 74,3 лет. Причем, этот показатель в регионе почти на 1,5 года выше среднего по России.

- Названные результаты - это база, фундамент, на котором предстоит строить Югру, контуры которой мы, югорчане, задали в Стратегии-2030. Координация усилий, доверие и партнерство - основной источник и движущая сила справедливого, ожидаемого обществом развития. Качественно новые инструменты для этого открывает цифровая экономика, - особо подчеркнула губернатор округа.

Выбранный курс Югры определяется достижениями и целями развития, - высказали единое мнение в экспертном сообществе, комментируя обращение и отчет губернатора Югры, прозвучавший сегодня , подтверждая, что глава региона выбрала совершенно верный формат и тон разговора с жителями вверенного ей региона.

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Новые промышленные предприятия открывшиеся в Югре в 2018 году:

- в Сургуте китайский холдинг "Хайлон" создал завод по нанесению защитного полимерного покрытия на внутреннюю поверхность труб нефтяного сортамента.

- в Излучинске компания "Эпик 380" открыла завод по выпуску насосных установок для гидроразрыва пласта.

- в Нижневартовске компания "Бейкер Хьюз" открыла завод по производству установок электроприводного центробежного насоса для механизированной добычи минеральных ресурсов. Как отмечают инвесторы, цифровые технологии, которые будут использоваться при производстве установок, увеличат эффективность при разработке нефтегазовых месторождений.

В этом году правительство округа одобрило запуск значимых для диверсификации экономики проектов. Среди них - комплекс по металлообработке компании "Северсталь", производственно-логистический индустриальный парк "Югорский".

При поддержке органов власти реализуется 272 инвестиционных проекта. Среди них - 62 проекта стоимостью больше чем 54 миллиардов рублей, работа по которым началась в текущем году.

В 2019 году инвесторы планируют открыть два индустриальных парка: в Нижневартовске - "Яшел парк - Сибирь" со специализацией на переработке промышленных отходов; в Сургуте - парк "Югра", ориентированный на производство товаров и оборудования для компаний ТЭК. Сформированная в Югре система государственного сопровождения инвестиционной деятельности повлияла на вхождение Югры в группу регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Активность инвесторов обеспечивает устойчивость рынка труда. Югра входит в первую пятерку регионов страны с минимальными показателями безработицы.

Регион - второй в стране в рейтинге эффективности региональной налоговой политики. Кредитный рейтинг Югры - в зоне лучших для регионов России показателей. По объему инвестиций на душу населения Югра занимает третье место среди регионов России. На поддержку отраслей экономики в текущем году был направлен каждый четвертый рубль консолидированного бюджета.