Югра наметила амбициозные планы на следующий год

Политические и общественные деятели, представители власти и простые югорчане находятся под впечатлением и продолжают обсуждать обращение главы региона Натальи Комаровой к жителям региона.

Отметим, в этом году губернатор изменила традиции - ее ежегодное обращение содержало одновременно и видение развития региона в предстоящем году, и отчет о том, что было сделано в Югре в году уходящем. Что, по общему признанию экспертного сообщества, говорит о том, что планы детально выстроены на уже достигнутых результатах, базируются на прочной основе. И нет сомнений, что они будут реализованы.

Привлечь лучшие "мозги"

Нефтяная отрасль - стержень экономики не только Югры, но всей страны, отметила Наталья Комарова. Прогнозы ведущих энергетических агентств и компаний сходятся в главном: даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня. Потенциал роста отрасли в среднесрочной перспективе оценивается независимыми экспертами в 2 процентных пункта ВВП страны. В Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции сосредоточено около 60 процентов остаточных извлекаемых запасов нефти России.

- Отрасль ежегодно формирует в Югре заказ на продукцию обрабатывающих производств в объеме более 200 миллиардов рублей, - подчеркнула глава Югры. - С ее устойчивостью связано благополучие каждой югорской семьи. Мы обязаны учитывать эти факторы.

Политику из Саудовской Аравии принадлежит известная фраза о том, что каменный век закончился не потому, что закончились камни, а потому что появились новые технологии, напомнила глава Югры. Технологический фактор становится определяющим для роста нефтяной отрасли - от разведки до сбыта.

- Наши подходы к формированию нового технологического уклада в нефтяной отрасли, стратегическое значение проектов Югры для России обеспечивают переход от стимулирования добычи к стимулированию создания инновационных технологий, привлечения в отрасль лучших "мозгов" человечества, - отметила Наталья Комарова. - Такой подход позволит соединить в единый производственный цикл образование, науку, сервис, добычу, производство оборудования и IT-технологии. Сформирует устойчивый, хорошо оплачиваемый спрос на амбициозных, талантливых молодых специалистов. По сути, обеспечит "второе открытие" недр Западной Сибири для экономики России и Югры.

"Цифра" диктует планы

Югра входит в первую тройку регионов страны по уровню развития информационного общества и электронного Правительства. В этом году построены волоконно-оптические линии связи на территории еще 13 населенных пунктов, в которых проживают 20 тысяч югорчан. Охват населения высокоскоростным Интернетом увеличился до 99,6 %.

- Но расширение охвата связью недостаточно для того, чтобы полностью реализовать потенциал новых возможностей, - подчеркнула глава Югры. - Инвестиции в цифровые технологии необходимо подкрепить "аналоговыми дополнениями": нормативно-правовой базой, позволяющей использовать возможности интернета для конкуренции в бизнесе и социальных инноваций, совершенствованием навыков, помогающих людям разных возрастов в полной мере использовать возможности цифровых технологий; электронными инструментами гражданского участия в управлении, обеспечивающими оперативные обменные процессы между властью и обществом. Реализация этого подхода к формированию цифровой экономики в Югре - одна из приоритетных задач 2019 года. Наталья Комарова поставила задачу сформировать портфель проектов "Умный регион", предусматривающий внедрение интеллектуальных цифровых технологий, способных ускорить развитие территорий, повысить качество жизни людей.

Сделано в Югре - значит, лучшее

За последние два года в Югре удвоилось число сельхозкооперативов. Благодаря этому, через механизмы грантовой поддержки начала формироваться сеть агромаркетов - магазинов шаговой доступности, реализующих продукцию под брендом "Сделано в Югре". Первый такой магазин открыт в Ханты-Мансийске, в планах - сеть в Нижневартовске и Сургуте.

- В этом году фермеры поставили на рынок 70 % от общего объема производства мяса, 60% молока. Критериям органической продукции в Югре соответствуют 154 животноводческих хозяйства, 147 рыбодобывающих предприятий, 11 организаций в сфере сбора и переработки дикоросов, - констатировала Наталья Комарова. - По сути, вся линейка товаров под маркой "Сделано в Югре" наполняется органической продукцией. За предстоящий год необходимо повысить конкурентоспособность нашей югорской экологически чистой продукции для ее продвижения в этом новом сегменте.

Глава Югры поручила профильному департаменту организовать подготовку сельхозпроизводителей Югры к сертификации и внедрению знака об органической продукции.

По убеждению Натальи Комаровой, одновременно важно наращивать инструменты сбыта. Губернатор поставила задачу Фонду поддержки экспорта в 2019 году обеспечить продвижение товаров под брендом "Сделано в Югре" на крупнейших электронных торговых площадках.

Все для семьи

- Одна из ключевых задач - расширение возможностей для активного долголетия югорчан, поддержка семей с детьми, - подчеркнула глава Югры.

По мнению Натальи Комаровой, важен переход к оказанию "персональных" социальных услуг. На повышение адресности работает проект по "цифровизации" социальных услуг. В течение будущего года в "цифру" должны быть переведены 50 самых массовых услуг сферы социального обслуживания, образования, малого бизнеса. Югорчане будут получать их без предварительного посещения ведомств и сбора справок.

Врач идет к пациенту

Задача на среднесрочную перспективу - перевести все медучреждения Югры на электронный документооборот. У югорчан должен быть доступ к своей электронной медицинской карте, рецептам лечащего врача. Еще одна магистральная задача - дальнейшее приближение медицинской помощи к человеку. Важное направление - включение в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи частных медцентров.

- За количеством, а точнее, впереди него, должны следовать качество и эффективность, - отметила Наталья Комарова, - в портфеле проектов "бережливой поликлиники" участвуют 70 медицинских организаций, на выходе в каждой из них время контакта врача с пациентом должно вырасти вдвое.

Кроме того, особым аспектом 2019 года должно стать развитие "детского" и "семейного" здравоохранения.

Благодаря эффективной системе выхаживания недоношенных новорожденных, в этом году удалось снизить показатель младенческой смертности. По этому показателю Югра входит в топ-10 лучших систем здравоохранения мира. В 2019 году должен быть открыт Центр охраны материнства и детства в Сургуте, лаборатория высоких биомедицинских технологий. Она возьмет на себя перспективные геномные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий, выявление взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний.

Год последнего балка

2019 год должен стать годом последнего балка, подчеркнула Наталья Комарова.

За последние годы, выведя проблему "балков" в правовое поле, удалось сократить количество этих строений более чем на 62 процентов - с 9 998 до 3 746 единиц (по состоянию на 01.11.2018). В полном объеме выделены окружные средства для софинансирования муниципальных программ, позволяющие закрыть эту историческую проблему.

До конца текущего года не должно остаться балков в Сургуте, Нижневартовске, Сургутском, Советском и Березовском районах.

- Для Мегиона, Пыть-Яха, Нягани, Нефтеюганска, Нефтеюганского района 2019 год должен стать годом последнего балка, - поставила задачу Наталья Комарова.

За пять лет в Югре расселены 14 тысяч 376 семей югорчан с 601 тысячи аварийных квадратных метров, на которых проживали. В текущем году будет ликвидировано еще 154 тысячи квадратных метров, в нормальное жилье переедут 3 тысячи 600 семей.

Все для жителей

В своем обращении к жителям округа Наталья Комарова отдельно остановилась еще на целом ряде направлений, позволяющих повысить качество жизни югорчан.

По словам Натальи Комаровой, необходимо подтянуть до уровня лучших всю систему образования Югры, выстроить комплексную региональную модель индивидуализации образовательного процесса. Важно формирование специальных программ для старшего поколения, вовлечение в занятия физической культурой югорчан всех возрастов.

Отдельная задача, - сохранение и популяризация языков ханты, манси, ненцев. Глава региона поручила департаменту образования и молодежной политики в День знаний провести во всех образовательных организациях открытые уроки родных языков и фольклора коренных малочисленных народов Югры.