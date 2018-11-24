Югра получила приз "Проектного Олимпа" за разработку полигона ТКО

Проект создания полигона ТКО в Нефтеюганском районе был признан на престижном всероссийском конкурсе "Проектный Олимп".

Жюри вручило югорчанам специальный приз за "Управление проектами государственно-частного и муниципально-частного партнерства".

Торжественное вручение призов и дипломов победителям состоялось в ходе конференции "Практика применения проектного управления: Проектный Олимп 5:0" в аналитическом центре при правительстве России.

В церемонии приняли участие генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель и заместитель генерального директора по аналитике и экспертизе, руководитель проекта Сергей Афанасьев.

Напомним, проект создания межмуниципального полигона ТКО (твердых коммунальных отходов) в Нефтеюганском районе воплощается на принципах проектного управления, ход его реализации постоянно оценивается на заседаниях проектного комитета при губернаторе Югры.

По словам Сергея Афанасьева, согласно плану-графику реализации 9 ноября окружное управление Росприроднадзора выдало положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, что подтверждает ее соответствие экологическим требованиям, нормативным документам и техническим регламентам в области охраны окружающей среды.

Руководитель проекта добавил, что в первом квартале 2019 года концессионер планирует получить заключение государственной экспертизы проектной документации и разрешение на строительство, после чего приступит к возведению объектов инфраструктуры полигона. Ввод в эксплуатацию объекта планируется осуществить в первом квартале 2020 года - с годовым опережением срока, зафиксированного концессионным соглашением.

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Отметим, примерно в это же время в Югре прошло обсуждение текущих задач перехода округа на новую систему обращения с отходами на заседании Координационного совета в области охраны окружающей среды.

Рассматривались вопросы корректировки Территориальной схемы обращения с ТКО в регионе, строительства комплексных межмуниципальных полигонов. Директор АО "Югра-Экология" Павел Ващенко сообщил о готовности Югры к переходу на новую систему обращения с ТКО и о проделанной региональным оператором работе.

Так, 1 октября Югра по утвержденной дорожной карте начала поэтапный переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, начав оказывать услуги в Ханты-Мансийске, Урае и Кондинском районе.

- Мы приступили к работе по новой системе обращения с ТКО в обозначенные сроки, - отметил Павел Ващенко. - У регионального оператора достаточно технических ресурсов и специалистов для того, чтобы успешно работать на территории всего округа. Большую поддержу оказывают муниципальные образования. Проведена работа по инвентаризации контейнерных площадок, верификации управляющих компаний потребителей - физических и юридических лиц, ведется разъяснительная работа с жителями.

По итогам заседания принят ряд решений, в том числе о необходимости более тесно взаимодействовать с югорчанами, продолжить совместную работу с муниципалитетами в части договорной кампании, организации работы по обращению с отходами, созданию необходимых объектов инфраструктуры.