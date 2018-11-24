РФ ограничила ввоз мясной продукции с нескольких предприятий Беларуси

Россельхознадзор с 24 ноября временно ограничил ввоз в Россию колбас, мяса птицы и говядины четырех предприятий Беларуси, сообщили в ведомстве. В отношении продукции еще семи предприятий введен режим усиленного лабораторного контроля.

Причиной этих мер в Россельхознадзоре назвали выявленные нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.

"В связи с выявленными повторно нарушениями Россельхознадзор вводит с 24 ноября 2018 г. временные ограничения на поставки продукции со следующих предприятий: ИООО "Беловежские деликатесы" - повторное выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы, ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" - повторное выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в мясе птицы, ОАО "Птицефабрика "Дружба" - повторное выявление кокцидиостатиков (декоквината, динитрокарбанилида, толтразурила сульфона) в мясе птицы, и выявление тетрациклина в мясе птицы, ОАО "Слуцкий мясокомбинат" - повторное выявление тетрациклина в говядине", - говорится в сообщении.

Продукция остальных предприятий будет усиленно проверяться. По данным Россельхознадзора в поставляемой говядине выявлен тетрациклин. Также антибактериальные препараты были обнаружены в сыре, мясе птицы.