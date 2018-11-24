Россияне озвучили количество необходимых для счастья денег

Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком? На такой вопрос предложили ответить россиянам аналитики сервиса SuperJob.

Выяснилось, что больше всех денег нужно среднестатистическому жителю Владивостока: около 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Приморского края.

На втором месте Москва. Для счастья жителям столицы нужно 207 тысяч рублей - 11 МРОТ, утвержденных в столице на первое ноября 2018 года.

Жители Ростова-на-Дону будут счастливы, получая около 203 тысяч рублей ежемесячно, что составляет более 17 МРОТ для региона. Санкт-Петербург оказался в середине рейтинга с желанием его жителей получать 160 тысяч рублей в месяц или 9,4 МРОТ.

Самыми скромными оказались финансовые запросы в Набережных Челнах и Оренбурге. Их жителям для счастья нужно 116 тысяч рублей ежемесячно или чуть более 10 МРОТ для этих регионов, пишет РИА Новости.

Опрос проводился с 7 по 23 ноября 2018 года среди респондентов старше 18 лет. Были опрошены по 1000 человек из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 жителей из других городов - всего 37 населенных пунктов.