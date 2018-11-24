Российские школьники триумфально выступили на турнире по информатике

Школьники из России выиграли 11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей на Международном турнире по информатике в Болгарии, сообщает пресс-служба минпросвещения.

Олимпиада для учеников 9-11 классов проходила с 21 по 25 ноября 2018 в городе Шумен. Всего в турнире состязались более 200 школьников из России, Польши, Румынии, Сербии и Швейцарии и других стран. В итоге наши ребята привезли 29 медалей из 87.

Отбор команды проходил по итогам летних сборов в МФТИ, а перед самым соревнованием они проходили зимнюю подготовку на Физтехе. Со школьниками проводили тренировки опытные преподаватели ведущих вузов и победители крупнейших соревнований по программированию.

Напомним, IATI - единственная международная олимпиада по информатике, которая проводится для двух возрастных групп - школьников до 15 с половиной лет и старшеклассников. Во всех категориях российские школьники завоевали первые места и медали. За Россию шесть команд среди юниоров и пять - среди старших участников.

У российских юниорских команд пять золотых медалей. Первое место занял Антон Садовничий, который набрал 385 баллов, второе место у Михаила Будникова (381 балл), третье тоже за российским участником, которым стал Максим Шуклин (380 баллов).

В старшей категории российские школьники взяли шесть золотых медалей. Семен Савкин занял первое место, набрав 362 балла, Ильдар Гайнуллин завершил соревнование третьим.

Результат в этом году оказался очень значительным : в прошлом году российская национальная сборная завоевала 17 медалей, девять из них - золотые.

- Спешу поздравить наших школьников с успешным выступлением на международном турнире по информатике, - говорит министр просвещения Ольга Васильева. - Информатика всегда занимала особое место в российской системе образования, интегрируя научные знания в образовательный процесс. Собрав треть всех медалей, 11 из которых высшего достоинства, российские школьники в очередной раз доказали качество подготовки, отдавая дань талантам наших учителей. За такими громкими успехами всегда стоит большой педагогический труд.