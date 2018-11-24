Росстат заметил ускорение роста цен на хлеб

Цены на хлеб на этой неделе выросли на 0,3 процента, сообщает Росстат. С конца декабря прошлого года хлеб подорожал на 4,3 процента, при этом за последний месяц - сразу на один процент. Таким образом, рост цен ускорился по сравнению с предшествующими месяцами. Причина - рост стоимости сырья.

И хотя мука за последний месяц в рознице подорожала только на 0,4 процента, в оптовом звене в течение осени она выросла в цене почти на 6 процентов с 17315 рублей до 18303 рублей за тонну, рассказала "Российской газете" Ирина Глазунова.

"На мукомольных предприятиях в ноябре ценовую ситуацию нельзя было назвать однозначной. Большинство производителей сохраняли цены на ранее сложившемся уровне из-за вялого спроса. Одновременно некоторые мельницы вынуждены были повысить их. В основном такая ситуация была связана с тем, что переработчики закупали подорожавшее зерно для пополнения истощившихся запасов", - поясняет эксперт.

В Российском союзе хлебопекарной промышленности приводят свои данные. За последний год мука высшего сорта подорожала в опте на 35 процентов. Выросли цены и на другое сырье для производства хлеба - сахар, подсолнечное масло.

Повысилась стоимость упаковки, выросли тарифы на энергоносители и горюче-смазочные материалы, топливо. В итоге заметно увеличились издержки. При этом цены на хлеб остались практически неизменными, отмечают хлебопеки.

"Формирование цен на хлебобулочные изделия в целом по России не отвечает рыночным механизмам", - отметили в Союзе. Хлебопекарные предприятия работают с минимальным уровнем рентабельности и прибыли, постоянно балансируя на грани выживания, сетуют хлебопеки. Рост цен на хлеб они считают вполне закономерным явлением.

"На протяжении последнего года предприятия ведут переговоры с торговыми сетями об адекватном рыночном ценообразовании на основные виды хлебопекарной продукции", - отметили в Союзе. Однако торговые сети пока менять закупочные цены не готовы, пояснили представители хлебопеков.