Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова главы генштаба Великобритании генерала Марка Карлтон-Смита, который заявил, что Россия "гораздо больше угрожает нацбезопасности Соединенного королевства и его союзников", чем террористические группировки - такие как "Аль-Каида" и ИГИЛ (запрещены в РФ).

- Мы не можем никому запретить демонстрировать свои интеллектуальные и политические способности. Слышал об этом заявлении, - признал глава МИД РФ во время пресс-конференции в Лиссабоне после переговоров со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой. - Высказывания подобного рода звучали и со стороны министра обороны Великобритании. Мы не можем влиять на то, кому в Британии доверяют руководство вооруженными силами страны. Но надеюсь, что их проверяют на адекватность.

Сергей Лавров напомнил, что, несмотря на заявления Лондона о практически полном разгроме террористов ИГИЛ, их активность особенно сохраняется на восточном берегу Евфрата - эти территории находятся под контролем США. Министр привел недавние заявления госдепартамента о том, что главным условием для разгрома террористов, по мнению Вашингтона, станет "смена режима и уход проиранских подразделений с территории САР". Из этого можно сделать вывод, что Соединенные Штаты рассматривают ИГИЛ "как оправдание своего присутствия в Сирии или чуть ли не как союзника в борьбе с сирийским правительством", заключил Лавров.