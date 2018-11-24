Скончался дед Хабиба Нурмагомедова

В семье российского бойца смешанного стиля, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова произошло несчастье. Ушел из жизни дедушка спортсмена.

Об этом стало известно еще два дня назад, однако широкое распространение информация получила сегодня после того, как ею поделился менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз. В своем Instagram он опубликовал фото Нурмагомедова вместе с дедом.

"Мы принадлежим Богу и к нему возвращаемся", - так он подписал фотографию, добавив хэштег #RIP - эта латинская аббревиатура означает "покойся с миром".