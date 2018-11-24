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24.11.2018 14:20
Рубрика: Власть

Совфед: Нельзя сводить политические счеты под предлогом защиты прав человека

Текст: Галина Мисливская
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал участников форума по правам человека, демократии и верховенства права, функционирующего в рамках Совета ООН по правам человека не допускать сведения политических счетов между странами под предлогом защиты гражданских прав и свобод. Форум проходил в европейской штаб-квартире ООН в Женеве 21-24 ноября.

Выступая на сессии "Парламенты и современные вызовы в области поощрения прав человека, демократии и верховенства права" Андрей Клишас призвал выстраивать работу в сфере продвижения демократических ценностей и защиты прав человека на общепризнанной международно-правовой основе и не идти на поводу у отдельных государств, которые под флагом защиты прав человека добиваются совершенно иных целей.

Фото: Пресс-служба депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека
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"Недопустимо использовать международные правозащитные структуры для сведения политических счетов и решения вопросов, выходящих далеко за рамки их полномочий, в частности - определения государственно-правового статуса территорий, - цитирует сенатора его пресс-служба. - Попытки навязывать односторонние подходы, применять экономические рестрикции, выдвигать ультиматумы вместо поиска консенсуса будут лишь препятствовать коллективным усилиям, направленным на защиту прав человека и нравственных ценностей, общих для основных цивилизаций и конфессий".

Позитивную роль в продвижении общепризнанных демократических ценностей и налаживании конструктивного и равноправного сотрудничества в правозащитной сфере могут и должны играть парламенты, считает Клишас. Однако "практика показывает, что набирающая в последние годы обороты "философия" наказания государств политическими санкциями все сильнее ставит преграды для развития полноценного межпарламентского взаимодействия". "Введение экономических и политических санкций препятствует коллективным усилиям, направленным на защиту общих нравственных ценностей", - подчеркнул он.

"Считаем, что принятие подобных мер внеправового репрессивного характера не только не согласуется с базовыми международными правовыми принципами, но и вступает в противоречие с принципом свободы слова и принципом народного представительства, в соответствии с которым на парламентариях лежит ответственность за выражение и отстаивание интересов представляемого ими населения", - заявил российский сенатор с трибуны ООН. Он добавил, что санкции в отношении парламентариев есть ничто иное как "политическое преследование и искажение самой сути парламентаризма как подлинного института демократии".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Отметим, что российская сторона регулярно поднимает этот вопрос на международных площадках. В частности, на 139-й сессии Межпарламентского союза в Женеве в октябре этого года с подачи делегации РФ была принята резолюция о недопустимости применения политических санкций в отношении парламентариев. МПС, который фактически является парламентским измерением ООН также принял решение не проводить своих мероприятий в тех странах, которые в силу санкционных ограничений не могут гарантировать свободного въезда всем участникам.

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