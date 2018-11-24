В Госдуме назвали цель заявлений об угрозе Британии со стороны РФ

В думском комитете по обороне прокомментировали заявления британского Генштаба о том, что Россия представляет для Великобритании более серьезную угрозу, чем "Аль-Каида" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ).

С таким утверждением в интервью субботнему выпуску газеты The Daily Telegraph выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит.

- Россия сегодня, бесспорно, представляет собой гораздо большую угрозу нашей национальной безопасности, чем угрозы, исходящие от исламских экстремистских группировок, таких как "Аль-Каида" и "Исламское государство", - сказал генерал.

По его словам, Великобритания и ее союзники не могут спокойно взирать на угрозу, якобы исходящую от России, и оставлять ее без ответа. "Самым важным ответом России применительно к обычным видам вооружений является продолжение укрепление потенциала и согласованности действий НАТО", - заявил Карлтон-Смит.

Это информационное давление на Россию, считает зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его словам, Великобритания занимается информационной войной совместно с США.

- Цивилизованная, современная страна, которая победила фашизм, обвиняется в том, что она страшнее ИГИЛ. Я не знаю что добавить, - сказал парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

