В Индии автобус упал в воду: есть погибшие

Автобус в Индии упал в водный канал. Инцидент произошел на юге страны, в штате Карнатака. В результате случившегося погибли по меньшей мере 25 человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные средства массовой информации, в настоящее время идет спасательная операция.

По уточненным данным, ДТП произошло с частным автобусом. Среди погибших четверо - несовершеннолетние.

Местные жители утверждают, что трагедия произошла из-за того, что водитель не справился с управлением на повороте. Отметим, что канал был никак не огорожен.