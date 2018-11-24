В Канаде зафиксирована вспышка кишечной инфекции

В трех регионах Канады зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Уже известен и возбудитель. Это - энтерогеморрагическая палочка E.coli, обнаруженная в листьях салата-латука.

Пока подтверждено 22 случая заражения в провинциях Квебек (17 человек), Онтарио (4) и Нью-Брансуик. Все инфицированные жалуются на боли в кишечнике и диарею, которая в некоторых случаях может сопровождаться кровотечением. Возможны также лихорадка и рвота.

Большинство пациентов выздоравливают в течение 10 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на миндзрав Канады. Специалисты ведомства рекомендовали населению избегать употребления в пищу салата-латука.