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24.11.2018 03:56
Рубрика: В мире

В Китае девушка попала в больницу из-за лапши быстрого приготовления

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Желание сэкономить привело студентку в Китае на больничную койку. Решив накопить денег для ежегодной большой распродажи, Хун Цзя села на диету и три недели питалась только лапшой быстрого приготовления.

Фото: depositphotos.com
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Из-за резкого ухудшения самочувствия, девушка попала в больницу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Daily Mail. Перейдя на лапшу, студентка смогла накопить 150 долларов. Однако сэкономленные средства ей пришлось потратить на лечение, которое обошлось почти в 200 долларов.

Точная причина недомогания студентки не озвучивается. Сама пострадавшая уверена, что проблемы со здоровьем спровоцировала некачественная еда.

В мире Восточная Азия Китай
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