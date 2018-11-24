В Китае девушка попала в больницу из-за лапши быстрого приготовления

Желание сэкономить привело студентку в Китае на больничную койку. Решив накопить денег для ежегодной большой распродажи, Хун Цзя села на диету и три недели питалась только лапшой быстрого приготовления.

Из-за резкого ухудшения самочувствия, девушка попала в больницу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Daily Mail. Перейдя на лапшу, студентка смогла накопить 150 долларов. Однако сэкономленные средства ей пришлось потратить на лечение, которое обошлось почти в 200 долларов.

Точная причина недомогания студентки не озвучивается. Сама пострадавшая уверена, что проблемы со здоровьем спровоцировала некачественная еда.