В Китае робот оштрафовал фотографию знаменитости на автобусе

В КНР система распознавания лиц по ошибке выписала штраф фотографии человека на автобусе. Забавный инцидент произошел в городе Нинбо провинции Чжэцзян. За переход дороги на красный свет было оштрафовано изображение известной бизнес-леди Дун Минчжу.

На одном из городских перекрестков система, которая фиксирует нарушения правил дорожного движения, по ошибке приняла фотографию Дун Минчжу на городском автобусе за живого человека. Транспорт как раз пересекал пешеходный переход на зеленый свет светофора, сообщает ТАСС, ссылаясь на местную полицию.

Когда система распознавания лиц зафиксировала "нарушителя", фотография высветилась на находящемся рядом специальном экране. Обратившие внимание на казус местные жители, опубликовали фото в социальных сетях.