В Китае студент устроил вооруженное нападение на свой колледж

В провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) один человек погиб и 11 получили ранения в результате вооруженного нападения студента на транспортно-технический колледж.

Инцидент произошел в пятницу днем в городе Аньнин, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение местных властей. Уточняется, что пострадали 2 преподавателя и 10 студентов. Позднее один из учащихся от полученных ранений скончался в больнице.

Полиция уже задержала нападавшего. Им оказался 20-летний студент колледжа по фамилии Ян. Что толкнуло его на преступление - выяснят специалисты, ведется следствие.

В учебном заведении уже восстановлен рабочий режим.