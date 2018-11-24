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24.11.2018 11:10
Рубрика: Происшествия

В Москве бизнес-центр рухнул на проезжую часть

На севере Москвы здание заброшенного бизнес-центра "Северянин" во время сноса рухнуло на дорогу.

Закончено следствие по делу об обрушении кровли на уральском заводе

Инцидент произошел на улице Красная сосна.

На видеокадрах, которые публикует НТВ, видно, как здание складывается пополам и обломки летят на дорогу. Информации о пострадавших нет, передает РИА Новости.

На месте происшествия работают спецслужбы. Территория оцеплена.

Происшествия ЧП Несчастные случаи РГ-Видео
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