В Москве бизнес-центр рухнул на проезжую часть

На севере Москвы здание заброшенного бизнес-центра "Северянин" во время сноса рухнуло на дорогу.
Инцидент произошел на улице Красная сосна.
На видеокадрах, которые публикует НТВ, видно, как здание складывается пополам и обломки летят на дорогу. Информации о пострадавших нет, передает РИА Новости.
На месте происшествия работают спецслужбы. Территория оцеплена.
В Москве бизнес-центр во время сноса упал на проезжую часть https://t.co/iRys9opsSk pic.twitter.com/0rUuX7cWCY— РИА Новости (@rianru) 24 ноября 2018 г.