В Москве бизнес-центр рухнул на проезжую часть

На севере Москвы здание заброшенного бизнес-центра "Северянин" во время сноса рухнуло на дорогу.

Инцидент произошел на улице Красная сосна.

На видеокадрах, которые публикует НТВ, видно, как здание складывается пополам и обломки летят на дорогу. Информации о пострадавших нет, передает РИА Новости.

На месте происшествия работают спецслужбы. Территория оцеплена.