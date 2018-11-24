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24.11.2018 01:53
Рубрика: В мире

В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор не менее 11 мирных жителей стали жертвами авиаударов международной коалиции, возглавляемой США. Атаке подвергся населенный пункт Эш-Шаафа в районе города Хаджин.

Фото: <a href="https://twitter.com/sledcom_rf/status/1065861211626065920" target="_blank"> Следственный комитет</a>
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Самолеты коалиции уже не раз бомбили этот населенный пункт, который находится под контролем террористов организации "Исламское государство" (запрещено в РФ). Здесь идут бои между бандами экстремистов и отрядами вооруженной организации "Силы демократической Сирии", которым оказывают поддержку ВВС коалиции, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство SANA.

По данным агентства, авиация коалиции при атаках на базы ИГ в Дейр-эз-Зоре наносит удары по домам мирных граждан. В результате, только в ноябре здесь погибли и получили ранения свыше 100 человек, из них не менее 30 детей. Агентство указывает, что во время налетов самолеты коалиции неоднократно применяли запрещенные боеприпасы с белым фосфором и кассетные бомбы.

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