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24.11.2018 05:08
Рубрика: В мире

В США причиной пожаров и ураганов назвали изменения климата

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Участившиеся лесные пожары и ураганы на территории США являются следствием изменения климата. Такой вывод содержится в совместном докладе правительственных агентств по проблеме климатических изменений, опубликованном Белым домом.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за холодов в США

"Средняя температура в мире возросла на 1,8 градуса по Фаренгейту (около одного градуса по Цельсию) с 1901 по 2016 год, наблюдения ученых не подтверждают ни одной теории о естественных причинах потепления", - цитирует документ издание The Hill.

Авторы доклада утверждают, что потепление, которое наблюдается за последнее столетие, можно объяснить лишь воздействием человека, в частности, выбросами парниковых газов.

Доклад был опубликован в пятницу, хотя изначально обнародовать его планировалось в декабре. Издание предполагает, что это сделано не случайно. Первый подобный отчет администрации президента США Дональда Трампа был специально опубликован сразу после Дня благодарения - в "черную пятницу", когда американцы заняты покупками, чтобы как можно меньше людей обратили на него внимание.

Фото: depositphotos.com
Ученые рассказали, как климат влияет на репродуктивную функцию

Трамп ранее неоднократно выражал сомнения в том, что изменение климата на Земле происходит из-за воздействия человека. В частности, он заявлял, что есть ученые, которые не согласны с теорией глобального потепления. По его мнению, некоторые исследователи могут придерживаться той или иной позиции по вопросу изменения климата, руководствуясь политическими мотивами, пишет ТАСС.

В июне прошлого года Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату, поскольку выполнение его положений может обернуться для страны потерей 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году.

Парижские договоренности были приняты 12 декабря 2015 года по итогам международного саммита. Цель соглашения - не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.

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