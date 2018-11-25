30-летний беженец из Ирана шесть недель притворялся британским школьником

Ученика средней школы британского города Ипсвич обвиняют в том, что он на протяжении шести недель выдавал себя за другого человека. Точнее, за себя самого, только на пятнадцать лет моложе.

В сентябре этого года ученикам средних классов школы города Ипсвич представили их нового товарища - пятнадцатилетнего Сиаваша, беженца из Ирана, который прибыл на территорию Великобритании вместе со своим младшим братом. Сиаваш едва говорил по-английски, однако сразу проявил себя как крайне старательный и послушный ученик. Всегда опрятно и хорошо одетый, он был чрезвычайно вежлив и с преподавателями, и с одноклассниками. Однако, несмотря на очки, гладко выбритую щетину и аккуратно убранные волосы, школьные товарищи Сиаваша не смогли поверить, что он тот, за кого себя выдает.

"С самого первого дня мы все подумали, что он выглядел очень уж взрослым", - рассказала журналистам одноклассница Сиаваша. Многие в один голос уверяли, что ему не менее тридцати лет: для пятнадцатилетнего он слишком высокий (около 180 см), у него местами редеют волосы и растет борода. Встревожились и родители учеников, которые тоже заподозрили неладное. "Новенького" начали активно обсуждать в соцсетях, высказывая различные предположения о том, сколько же ему на самом деле лет. В общем, забеспокоились все, кроме учителей школы.

Когда семьи одноклассников Сиаваша обратились к педагогам с просьбой уточнить, действительно ли новый ученик является пятнадцатилетним мальчиком, преподаватели лишь отмахнулись от встревоженных родителей и даже обвинили их в расизме. "Они [учителя] словно сошли с ума, их явно больше беспокоит благополучие этого парня, - рассказал журналистам отец двух учениц. - Не знаю, сделал ли он что-нибудь плохое, но я точно уверен, что он не должен находиться в одном классе с детьми".

В итоге встревоженные родители начали собственное расследование, которое принесло свои шокирующие плоды: им удалось найти на Facebook страницу взрослого мужчины с похожей внешностью и с тем же самым именем, что и у "новенького". На странице значилось, что Сиаваш на самом деле был студентом Абаданского университета и раньше жил в немецком городе Эрфурт. Однако выяснить, действительно ли эта страница принадлежала Сиавашу, не удалось - профиль мистическим образом исчез. После этого родители решили обратиться напрямую в Хоум-офис, департамент правительства Великобритании, ответственный за иммиграционный контроль, безопасность и порядок. Сиаваша задержали. Власти Великобритании ведут расследование этого странного дела.

Отметим, что по правилам британской иммиграционной политики несовершеннолетние лица, которые просят об убежище, но не имеют документальных доказательств заявленного возраста, должны рассматриваться властями как взрослые, если их внешность и поведение свидетельствуют о том, что они значительно старше 18 лет. Однако если чиновники не могут принять однозначного решения, то начинает работать принцип "презумпции невиновности", то есть решение принимается в пользу просящего. Наверняка, именно это и произошло в случае с Сиавашем.