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25.11.2018 17:01
Рубрика: В мире

30-летний беженец из Ирана шесть недель притворялся британским школьником

Текст: Диана Ковалева
Ученика средней школы британского города Ипсвич обвиняют в том, что он на протяжении шести недель выдавал себя за другого человека. Точнее, за себя самого, только на пятнадцать лет моложе.
Фото: REUTERS/Damir Sagolj Фото: REUTERS/Damir Sagolj
Фото: REUTERS/Damir Sagolj

В сентябре этого года ученикам средних классов школы города Ипсвич представили их нового товарища - пятнадцатилетнего Сиаваша, беженца из Ирана, который прибыл на территорию Великобритании вместе со своим младшим братом. Сиаваш едва говорил по-английски, однако сразу проявил себя как крайне старательный и послушный ученик. Всегда опрятно и хорошо одетый, он был чрезвычайно вежлив и с преподавателями, и с одноклассниками. Однако, несмотря на очки, гладко выбритую щетину и аккуратно убранные волосы, школьные товарищи Сиаваша не смогли поверить, что он тот, за кого себя выдает.

Фото: kinopoisk.ru
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"С самого первого дня мы все подумали, что он выглядел очень уж взрослым", - рассказала журналистам одноклассница Сиаваша. Многие в один голос уверяли, что ему не менее тридцати лет: для пятнадцатилетнего он слишком высокий (около 180 см), у него местами редеют волосы и растет борода. Встревожились и родители учеников, которые тоже заподозрили неладное. "Новенького" начали активно обсуждать в соцсетях, высказывая различные предположения о том, сколько же ему на самом деле лет. В общем, забеспокоились все, кроме учителей школы.

Когда семьи одноклассников Сиаваша обратились к педагогам с просьбой уточнить, действительно ли новый ученик является пятнадцатилетним мальчиком, преподаватели лишь отмахнулись от встревоженных родителей и даже обвинили их в расизме. "Они [учителя] словно сошли с ума, их явно больше беспокоит благополучие этого парня, - рассказал журналистам отец двух учениц. - Не знаю, сделал ли он что-нибудь плохое, но я точно уверен, что он не должен находиться в одном классе с детьми".

В итоге встревоженные родители начали собственное расследование, которое принесло свои шокирующие плоды: им удалось найти на Facebook страницу взрослого мужчины с похожей внешностью и с тем же самым именем, что и у "новенького". На странице значилось, что Сиаваш на самом деле был студентом Абаданского университета и раньше жил в немецком городе Эрфурт. Однако выяснить, действительно ли эта страница принадлежала Сиавашу, не удалось - профиль мистическим образом исчез. После этого родители решили обратиться напрямую в Хоум-офис, департамент правительства Великобритании, ответственный за иммиграционный контроль, безопасность и порядок. Сиаваша задержали. Власти Великобритании ведут расследование этого странного дела.

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Отметим, что по правилам британской иммиграционной политики несовершеннолетние лица, которые просят об убежище, но не имеют документальных доказательств заявленного возраста, должны рассматриваться властями как взрослые, если их внешность и поведение свидетельствуют о том, что они значительно старше 18 лет. Однако если чиновники не могут принять однозначного решения, то начинает работать принцип "презумпции невиновности", то есть решение принимается в пользу просящего. Наверняка, именно это и произошло в случае с Сиавашем.

В мире Европа Великобритания
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