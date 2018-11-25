Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не смогла отобраться в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в канадском Ванкувере 6-9 декабря.

Как призналась сама Медведева, причины ошибок в произвольной программе, из-за которых она стала во Франции только четвертой и прокатилась мимо финала, кроются именно в психологии. О выступлении Медведевой корреспондент "РГ" поговорил с серебряным призером Игр-2002 в танцах на льду, продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом, который как хореограф поставил для Жени много ее чемпионских программ.

Илья, что происходит с Медведевой?

Илья Авербух: Первоисточник - Евгения. Ей виднее всего, что происходит. Если она сказала, значит, проблема лежит в области психологии. Я видел, как на разминке она делала все эти прыжки. Накануне в короткой программе она тоже справилась с двойным акселем. И тут такая ошибка в начале произвольной, которая развалила всю историю. Знаете, Женя этот аксель не любила всегда. Имело ли вообще смысл начинать с него? Но это решение ее и тренера Брайана Орсера. Видно, что они работали над ним. Он изменился по технике. Но искусство тренера в том, чтобы правильно вывести спортсмена на пик формы в том числе в плане психологического спокойствия и равновесия. Пока такого понимания, которое было между Медведевой и Этери Тутберидзе, нет. Но это нормально. В этом вопросе Женя больше рассчитывала на собственные силы, но, видимо, не справилась.

Важно ли было Жене попасть в финал Гран-при именно в этом сезоне, оставаться в числе сильнейших?

Илья Авербух: Не вижу никакого криминала в том, что она не выступит в Ванкувере. Чемпионы мира, призеры Олимпиады в танцах на льду Пападакис-Сизерон не будут там кататься. Насколько я знаю, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю заявил, что не поедет на финал. Но никто не сомневается в их лидерстве. В сложившейся ситуации для Жени это даже к лучшему, потому что ей нужно все силы бросить на подготовку к чемпионату России. Финал создал бы дополнительную нервотрепку, связанную с борьбой. Сейчас она может выдохнуть и готовиться. Конкуренция на ЧР будет не менее жесткой. Так что Жене будет нелегко отобраться в команду на чемпионат Европы и мира.

В финале Гран-при из россиян также выступят Сергей Воронов, спортивные пары Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Наталья Забияко - Александр Энберт, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, танцевальные дуэты Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.