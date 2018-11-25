Новости

В Москве "рухнул" крупный оператор связи 23:00
В Иране около 120 человек пострадали в результате землетрясения 22:57
В Воркуте прошли гонки на оленьих упряжках 22:49
Кудрин назвал "Роскосмос" рекордсменом по финансовым нарушениям в РФ 22:48
В Петербурге отметили юбилей театра "Буфф" 22:24
Эверест детского "Евровидения" покорила юная вокалистка из Польши 22:17
На западе Ирана произошли два землетрясения, 70 человек пострадали 21:55
Кононов: По окончании сезона вижу "Спартак" на первом месте 21:32
Лунгин экранизирует роман Гинзбург о сталинских лагерях 21:21
Пушков: Приказ для провокации Киева на Черном море отдал Порошенко 21:03
Матч финала Кубка Либертадорес снова перенесен 20:51
Трамп похвалил себя и назвал своей заслугой падение цен на нефть 20:44
Косачев назвал ситуацию вокруг химатаки на Алеппо "показательной" 20:41
Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо 20:40
Под Уфой на трассе столкнулись десять автомобилей 19:49
В Госдуме связали провокацию в Черном море со встречей Путина с Трампом 19:39
Самый крупный пожар за всю историю штата локализовали в Калифорнии 19:26
В Томской области загорелся мебельный цех 19:20
Новый Nissan X-Trail: Как изменился самый популярный кроссовер мира 19:01
Раненная в Махачкале певица Омарасхабова в реанимации 18:50
Не менее 14 человек погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии 18:17
Сборная Хорватии выиграла Кубок Дэвиса 18:07
Владельцы авто с еврономерами перекрыли пункты пропуска Украины и Польши 17:52
Су-25 и Ка-52 патрулируют Керченский пролив из-за действий ВМС Украины 17:50
Аксенов рассказал, кто стоит за провокацией ВМС Украины 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
25.11.2018 22:28
Рубрика: Спорт

Мимо финала

Авербух знает, в чем причина ошибок Медведевой
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск №7728 (265)
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не смогла отобраться в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в канадском Ванкувере 6-9 декабря.
Евгения Медведева пропустит финал Гран-при, но на чемпионате России борьба будет не менее серьезной. Фото: EPA Евгения Медведева пропустит финал Гран-при, но на чемпионате России борьба будет не менее серьезной. Фото: EPA
Евгения Медведева пропустит финал Гран-при, но на чемпионате России борьба будет не менее серьезной. Фото: EPA

Как призналась сама Медведева, причины ошибок в произвольной программе, из-за которых она стала во Франции только четвертой и прокатилась мимо финала, кроются именно в психологии. О выступлении Медведевой корреспондент "РГ" поговорил с серебряным призером Игр-2002 в танцах на льду, продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом, который как хореограф поставил для Жени много ее чемпионских программ.

Илья, что происходит с Медведевой?

Фото: REUTERS
Тарасова и Морозов рассказали о работе с Траньковым и борьбе за лидерство

Илья Авербух: Первоисточник - Евгения. Ей виднее всего, что происходит. Если она сказала, значит, проблема лежит в области психологии. Я видел, как на разминке она делала все эти прыжки. Накануне в короткой программе она тоже справилась с двойным акселем. И тут такая ошибка в начале произвольной, которая развалила всю историю. Знаете, Женя этот аксель не любила всегда. Имело ли вообще смысл начинать с него? Но это решение ее и тренера Брайана Орсера. Видно, что они работали над ним. Он изменился по технике. Но искусство тренера в том, чтобы правильно вывести спортсмена на пик формы в том числе в плане психологического спокойствия и равновесия. Пока такого понимания, которое было между Медведевой и Этери Тутберидзе, нет. Но это нормально. В этом вопросе Женя больше рассчитывала на собственные силы, но, видимо, не справилась.

Важно ли было Жене попасть в финал Гран-при именно в этом сезоне, оставаться в числе сильнейших?

Илья Авербух: Не вижу никакого криминала в том, что она не выступит в Ванкувере. Чемпионы мира, призеры Олимпиады в танцах на льду Пападакис-Сизерон не будут там кататься. Насколько я знаю, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю заявил, что не поедет на финал. Но никто не сомневается в их лидерстве. В сложившейся ситуации для Жени это даже к лучшему, потому что ей нужно все силы бросить на подготовку к чемпионату России. Финал создал бы дополнительную нервотрепку, связанную с борьбой. Сейчас она может выдохнуть и готовиться. Конкуренция на ЧР будет не менее жесткой. Так что Жене будет нелегко отобраться в команду на чемпионат Европы и мира.

В финале Гран-при из россиян также выступят Сергей Воронов, спортивные пары Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Наталья Забияко - Александр Энберт, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, танцевальные дуэты Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.

Спорт Фигурное катание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев прокомментировал украинскую провокацию в Керченском проливе
Лыжник Большунов выиграл второе "золото" на этапе Кубка мира
Макрон назвал "позором" столкновения протестующих с полицией во Франции
Евгения Медведева: Не ожидала такого негатива в свой адрес
Эмир Дубая оплатил счета за лечение умершей российской туристки