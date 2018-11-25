Боксер Бивол в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол в третий раз защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Минувшей ночью в американском Атлантик-Сити он взял верх над экс-чемпионом мира канадцем Жаном Паскалем.

Бивол одержал победу единогласным решением судей, и счет судейских записок отражает преимущество, которое россиянин имел на ринге по ходу всего поединка - дважды 117:111, а также 119:109.

Дмитрий Бивол остается непобежденным - на его счету 15 побед в 15 поединках и 11 боев, выигранных нокаутом. В 2016 году он завоевал титул временного чемпиона WBA, а год спустя был назначен регулярным чемпионом и с тех пор защитил титул в поединках с Салливаном Баррерой и Айзеком Чилембой.

"В целом я доволен собой. У нас получился достаточно активный и насыщенный бой с интрижкой. Тренер сказал, что бой был хорошим, и я был как артист, - прокомментировал Бивол поединок с Паскалем, слова россиянина приводит "Р-Спорт". - Паскаль особо не удивил. Я знал, что он очень крепкий и сильный боксер, который и в нокаутах-то особо не бывал. Бои, бывало, останавливали либо судьи, либо угол. Он очень крепкий боец, я это помню еще по спаррингам с ним".